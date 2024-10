fot. ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Real pewny przyszłości Courtoisa

W trakcie letniego okienka transferowego media rozpisywały się na temat astronomicznej oferty, jaką z Arabii Saudyjskiej otrzymał Vinicius Junior. Gdyby ją przyjął, stałby się najlepiej opłacanym piłkarzem w historii. Gwiazdor Realu Madryt ostatecznie pozostał na Santiago Bernabeu, ale nie ulega wątpliwościom, że przez pewien czas zastanawiał się nad przeprowadzką. W Madrycie są przekonani, że właśnie to była przyczyna słabego początku sezonu w jego wykonaniu. Brazylijczyk powoli wraca do swojej najlepszej dyspozycji.

Saudyjczycy szykują kolejne podejście pod transfer Viniciusa Juniora. “Fichajes” przekonuje, że nie jest on jedynym piłkarzem Realu Madryt, którego spróbują przekonać do przenosin. Na radarach znalazł się bowiem również Thibaut Courtois, który mógłby wylądować w Al-Hilal. Jego kontrakt obowiązuje do 2026 roku, ale transfer miałby zostać sfinalizowany po trwającym sezonie.

Sprowadzenie Courtoisa byłoby kolejnym krokiem w stronę poprawienia medialności ligi saudyjskiej, a także oczywiście jej poziomu sportowego. Klauzula wykupu w wysokości 700 milionów euro sprawia, że konieczne byłyby negocjacje z Realem Madryt. Mistrzowie Hiszpanii są przekonani, że Courtois nie ulegnie pokusie, a transfer będzie niemożliwy do zrealizowania. Belg czuje olbrzymie przywiązanie do obecnego miejsca. Inaczej jest w przypadku Viniciusa, względem którego takiej pewności już nie mają.