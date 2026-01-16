Real chce wzmocnić atak. Trzeba wyłożyć ponad 50 mln euro

Real Madryt uważnie śledzi rozwój jednego z najbardziej obiecujących młodych napastników w Bundeslidze. Jak podaje niemiecki Sky Sports, Christian Kofane z Bayeru Leverkusen znalazł się na celowniku Królewskich.

Real Madryt może sprowadzić napastnika z Bundesligi

Christian Kofane zrobił dobre wrażenie na skautach Realu Madryt. Kameruński napastnik trafił latem do Bayeru Leverkusen z Albacete, a niemiecki klub zapłacił za niego ok. 5 milionów euro. Rozwój 19-latka jest naprawdę szybki, dlatego Los Blancos ponownie rozważają transfer. W przeszłości mógł trafić do rezerw, jednak teraz mowa jest już o wzmocnieniu pierwszego zespołu.

Działacze z Madrytu nie zapomnieli o napastniku i dalej traktują go jako opcję na przyszłość. Podobnie do innych młodych talentów, jest on dokładnie monitorowany. Mimo to na razie zimowy transfer jest wykluczony, ponieważ niemiecki klub nie zamierza sprzedawać zawodnika, który odgrywa coraz większą rolę w zespole.

Jeśli Królewscy zdecydują się na złożenie poważnej oferty już po zakończeniu sezonu, szacuje się, że przekroczy ona 50 milionów euro.

Młody napastnik rozegrał już 23 mecze we wszystkich rozgrywkach, strzelając pięć goli i notując pięć asyst. Poza tym imponuje warunkami fizycznymi i umiejętnością gry zespołowej. Kontrakt zawodnika, który rozegrał cztery spotkania w reprezentacji Kamerunu przy okazji Pucharu Narodów Afryki, obowiązuje do 2029 roku.

