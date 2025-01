Real Madryt walczy o powrót wychowanka. Proponuje Milanowi wypożyczenie Źródło: Football Italia Mateusz Bednarski Real Madryt, poszukując tymczasowego zastępstwa za kontuzjowanego Daniego Carvajala, planuje wypożyczenie Alexa Jimeneza z Milanu. Królewscy proponują wypożyczenie do końca sezonu.

Aflo Co. Ltd. / ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Perez i JImenez