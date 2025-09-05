fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Raul Asencio i David Alaba na radarze tureckich klubów

Real Madryt w trakcie letniego okna transferowego sfinalizował kilka ciekawych wzmocnień. Jednocześnie nie można wykluczyć, że niektórzy gracze pożegnają się jeszcze z klubem. Ciekawe wieści na ten temat przekazał serwis Sport.es.

Źródło podało, że kluby z Turcji są poważnie zainteresowane dwoma graczami Królewskich. Jest to istotne ze względu na fakt, że okno transferowe w tym kraju zamyka się dopiero za tydzień. Na celowniku Besiktasu znalazł się Raul Asencio. Zawodnik jednak nie ma w planach rozstania z gigantem La Liga.

Innym kandydatem do rozstania ze stołeczną ekipą jest natomiast David Alaba. Zawodnik trafił na radar Fenerbahce. Jasne jest, że klub z Madrytu nie stawiałby Austriakowi żadnych przeszkód, gdyby ten zdecydował się na transfer. Wpływ na taki stan rzeczy ma fakt, że Alaba jest jednym z najlepiej opłacanych zawodników w klubie. Real jednocześnie ma wątpliwości, czy 33-latek będzie w stanie wrócić do swojej najlepszej dyspozycji.

Na dzisiaj jednak trudno wskazać, czy ewentualny ruch z udziałem defensora dojdzie do skutku. Tym bardziej że doświadczony piłkarz zadeklarował gotowość do tego, aby intensywnie pracować nad powrotem do jak najlepszej formy.

Po przerwie na mecze reprezentacyjne Real do gry wróci trzynastego września. Zmierzy się wówczas w ramach czwartej kolejki La Liga z Realem Sociedad. Mecz odbędzie się o godzinie szesnastej piętnaście.

