Amorim zdecydował o przyszłości Rashforda. Barcelona na to czekała

Marcus Rashford jest wypożyczony w tym sezonie do FC Barcelony. Katalończycy chcą jednak wykupić go na stałe. Jak podaje dziennik Sport nic przeciwko takiemu rozwiązaniu nie ma Ruben Amorim.

Barcelona dostała zielone światło ws. wykupu Marcusa Rashforda

Ruben Amorim w roli trenera Manchesteru United pracuje od listopada ubiegłego roku. Od początku pobytu w klubie Portugalczyk wprowadził nowe zasady w drużynie. Część zawodników, która nie spełniała wymagań szkoleniowca, musiała pożegnać się z klubem. Jednym z nich był Marcus Rashford, czyli wychowanek i gwiazda Czerwonych Diabłów.

Anglik drugą część poprzedniego sezonu spędził na wypożyczeniu w Aston Villi. Natomiast przed startem trwającej kampanii niespodziewanie udał się na roczne wypożyczenie do FC Barcelony. W stolicy Katalonii zachwycił, prezentując bardzo dobrą formę.

Nic więc dziwnego, że w Hiszpanii co chwilę pojawiają się informacje dot. przyszłości 28-latka. Panuje przekonanie, że Barcelona latem postara się wykupić piłkarza. Jak poinformował dziennik Sport na takie rozwiązanie bez problemu zgodzi się Ruben Amorim. Trener Manchesteru United nie widzi skrzydłowego w swoich planach. Jedynym znakiem zapytania jest zatem czynnik finansowy. Biorąc pod uwagę problemy finansowe Dumy Katalonii, nie wiadomo, czy będzie ich stać na sfinalizowanie transferu.

Rashford w bieżących rozgrywkach wystąpił w 16 meczach, w których zdobył 6 goli i zanotował 9 asyst. Nieoficjalnie mówi się, że kwota transferu może sięgnąć ok. 30 milionów euro. Aktualnie reprezentant Anglii wyceniany jest na nieco więcej, bowiem 40 mln euro.