Rashford wskazał dla jakiego klubu chce grać. Duży problem Man Utd

Marcus Rashford marzy o grze w Lidze Mistrzów - poinformował portal The Sun. Jest to problem dla Manchesteru United i Aston Villi.

Źródło: The Sun

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Rashford sprawił problem. Dla takiego klubu chce grać

Marcus Rashford latem 2025 roku najprawdopodobniej zmieni barwy klubowe. Manchester United nie wiąże przyszłości z napastnikiem, a za nabyte pieniądze chce sfinansować inne transfery. Tymczasem Anglik stworzył pewien problem, który może skomplikować plany Czerwonych Diabłów.

Według portalu The Sun celem Marcusa Rashforda jest transfer do klubu, który gra w Lidze Mistrzów. Oznacza to, że z gry najpewniej wypada Aston Villa, ponieważ zespół Unaia Emery’ego na finiszu sezonu 2024/2025 wypadł poza czołową piątkę Premier League.

To cios dla Man Utd, gdyż Aston Villa wykazywała największe zainteresowanie Rashfordem. Teraz klub będzie musiał czekać na innego chętnego, który będzie gotowy na pozyskanie Anglika. Dużo mówiło się o FC Barcelonie, ale problemy finansowe katalońskiego giganta raczej nie zapewnią Czerwonym Diabłom szybkiego przypływu gotówki. Jest to jednak zespół grający w Lidze Mistrzów, dlatego jeśli nie pojawi żadne zainteresowanie, to być może w grę wejdzie wypożyczenie.

Sprowadzeniem Anglika na zasadzie wypożyczenia interesował się także Tottenham. Jednak tak jak wspomniano, ten scenariusz jest jednak niezbyt atrakcyjny dla klubu z Old Trafford. Władze potrzebują zastrzyku pieniędzy, aby zrealizować cele transferowe Rubena Amorima.