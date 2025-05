Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Marcus Rashford łączony z Tottenhamem Hotspur

W ostatnim zimowym okienku transferowym Marcus Rashford został wypożyczony z Manchesteru United do Aston Villi. Wszystko wskazuje na to, że lewoskrzydłowy nie zostanie wykupiony przez klub z Birmingham i po zakończeniu obecnego sezonu wróci na Old Trafford. Mimo tego 62-krotny reprezentant Anglii najprawdopodobniej ponownie zmieni barwy klubowe. Ruben Amorim nie widzi bowiem dla niego miejsca w swojej ekipie.

Niewykluczone, iż lewy napastnik powędruje na kolejne wypożyczenie. Jak donosi we wtorkowe popołudnie brytyjski portal „Football Insider”, zainteresowanie pozyskaniem Marcusa Rashforda wykazuje Tottenham Hotspur, który uważa, że sprowadzenie skrzydłowego na podstawie transferu czasowego jest nie lada okazją rynkową. Londyńczycy będą musieli pokonać Barcelonę, która również ma chrapkę na ściągniecie gwiazdora.

Marcus Rashford w koszulce Aston Villi rozegrał 17 meczów, zdobył 4 bramki i zaliczył 6 asyst. Wychowanek Manchesteru United przez kilka miesięcy był czołową postacią zespołu prowadzonego przez Unaia Emery’ego, a aktualnie pauzuje z powodu kontuzji. Według serwisu „Transfermarkt” wartość rynkowa Anglika wynosi 50 milionów euro. 27-letni napastnik ma swojej gablocie trofea za wygranie m.in. Ligi Europy oraz Tarczy Wspólnoty.