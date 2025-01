Rashford postawił ultimatum Barcelonie. Nowe wieści ws. transferu

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Marcus Rashford stawia ultimatum i chce transferu do FC Barcelony

Marcus Rashford znalazł się na wylocie z Manchesteru United po tym, jak Ruben Amorim odsunął go od pierwszej drużyny. Portugalczyk ma przywrócić dawny blask Czerwonym Diabłom i najwidoczniej uznał, że Anglik mu w tym nie pomoże. Klub chciałby, żeby napastnik odszedł już w styczniu, ale jednocześnie nie ma zamiaru godzić się na mało atrakcyjne oferty.

W minionych dniach Marcus Rashford był łączony z kilkoma klubami. Najwięcej mówiło się o Milanie, który jednak nie spełnia oczekiwań Manchesteru United. W grze jest także FC Barcelona i według mediów jest to wymarzony kierunek Anglika.

Najnowsze wieści w sprawie Rashforda przekazał portal Football Transfers. Ponoć sam Hansi Flick jest zwolennikiem transferu skrzydłowego Man Utd. Niemiec chętnie przywitałby go w trakcie styczniowego okna, ale na przeszkodzie stoją niestabilne finanse Dumy Katalonii.

Anglik jest gotowy obniżyć swoją pensję, aby wymusić przenosiny do Hiszpanii. Jednak zdaje sobie sprawę, że to może nie wystarczyć. W związku z tym Rashford postanowił dać Barcelonie ultimatum, które uchroni go przed przedłużającymi się negocjacjami. Blaugrana ma podjąć decyzję ws. transferu do 15 stycznia.

W ten sposób napastnik Man Utd uniknie niepotrzebnego przeciągania, które mogłoby ostatecznie doprowadzić do jego pozostania na Old Trafford.