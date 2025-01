Media: Leo Messi może wrócić do Barcelony. Sensacyjny scenariusz

CHRIS ARJOON / Alamy Na zdjęciu: Lionel Messi

Leo Messi może wrócić do FC Barcelony w 2025 roku

Leo Messi jest o krok od podpisania nowej umowy z Interem Miami. Argentyńczyk błyszczał na amerykańskich boiskach w minionych miesiącach, udowadniając, że pomimo wieku nie traci formy. Właśnie z tego powodu klub jest gotowy zaoferować mu dwuletni kontrakt do grudnia 2026 roku.

Pozornie nowa umowa z Interem Miami sugeruje, że Leo Messi najpewniej do końca kariery będzie występował tylko w barwach klubu MLS. Natomiast jednocześnie rosną spekulacje o jego powrocie do FC Barcelony.

Jeśli Argentyńczyk zaakceptuje przedłużenie kontraktu, to będzie miał możliwość skorzystania z klauzuli umożliwiającej wypożyczenie go do innego klubu w czasie przerwy ligowej między listopadem a marcem. To otworzyłoby drzwi do jego potencjalnego powrotu na Camp Nou, jako że Duma Katalonii nadal pozostaje bliska sercu Messiego.

Powrót do Barcelony podczas przerwy w MLS mógłby zapewnić Leo Messiemu regularną grę przed mistrzostwami świata w 2026 roku, a dla Barcelony byłoby to symboliczne wydarzenie. Przykłady innych piłkarzy, jak Thierry Henry czy Zlatan Ibrahimović, którzy wracali do swoich dawnych klubów na takich warunkach, pokazują, że ten scenariusz ma realne podstawy.

Messi rozstał się z FC Barceloną w niezbyt pozytywny sposób. Argentyńczyk oraz klub byli gotowi do dalszej współpracy, ale na przeszkodzie stanęła fatalna sytuacja finansowa Blaugrany. W rezultacie gwiazdor musiał poszukać nowej drużyny i trafił do PSG.