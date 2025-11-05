rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Rashford musi obniżyć pensję, jeśli chce grać w Barcelonie

Rashford trafił do Barcelony latem na zasadzie wypożyczenia i szybko stał się jednym z liderów drużyny Hansiego Flicka. W 14 meczach zdobył sześć bramek i zaliczył siedem asyst. Kibice przyjęli go bardzo ciepło, a po ostatnim spotkaniu z Elche nagrodzili owacją na stojąco.

Barcelona planuje skorzystać z opcji wykupu Rashforda za około 30 milionów funtów. Klub nie ukrywa jednak, że trudna sytuacja finansowa wymusza na piłkarzu zgodę na niższe zarobki. Według talkSPORT Anglik zarabia obecnie około 10 milionów euro rocznie, czyli znacznie mniej niż w Manchesterze United, gdzie otrzymywał prawie 17 milionów funtów.

Ekspert Andy Brassell przekazał, że jeśli Rashford zaakceptuje nowe warunki, podpisze dłuższy kontrakt z podobnym wynagrodzeniem rozłożonym na kilka lat. To rozwiązanie ma pomóc Barcelonie utrzymać stabilność finansową i jednocześnie zatrzymać zawodnika, który doskonale wpasował się w zespół.

Rashford od dawna podkreśla, że czuje się w Katalonii znakomicie i chce kontynuować karierę w Barcelonie. Dla niego liczy się nie tylko aspekt finansowy, ale też możliwość gry w jednym z największych klubów świata i powrót do najwyższej formy.