Raphinha źródłem konfliktu. W Barcelonie wrze o 100 mln euro

Barcelona staje przed trudnym wyborem: gigantyczna oferta z Premier League kontra prośba trenera o zatrzymanie kluczowego zawodnika. Przyszłość Raphinhy może wywołać burzę na Camp Nou.

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Raphinha

Manchester United kusi Raphinhę wielką ofertą.

Manchester United nie zamierza oszczędzać na wzmocnieniach ofensywy. Jak poinformował „Don Balón”, klub z Old Trafford przesłał do Barcelony ofertę w wysokości 80 milionów euro plus 20 milionów w bonusach za Raphinhę. To sygnał, że Anglicy widzą w Brazylijczyku brakujący element układanki, który ma odmienić oblicze drużyny.

Według hiszpańskich mediów Deco, wstępnie odrzucił ofertę, ale niewykluczone, że wróci do niej w przyszłości. Jednocześnie Hansi Flick miał jasno zakomunikować zarządowi, że Raphinha pozostaje dla niego kluczowym piłkarzem i nie chce dopuścić do jego sprzedaży w styczniu.

Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że wokół Brazylijczyka krąży więcej wielkich klubów. Według „ESPN”, zainteresowanie Raphinhą przejawiają również Arsenal, Manchester City i Liverpool. W Hiszpanii spekuluje się nawet o „szalonych” propozycjach przekraczających 150 milionów euro, co pokazuje, jak bardzo rynek rozgrzał się wokół gwiazdy Dumy Katalonii.

Barcelona znajduje się w trudnym położeniu. Z jednej strony klub zmaga się z poważnymi problemami finansowymi, a ogromna oferta mogłaby pomóc w stabilizacji budżetu. Z drugiej – sprzedaż Raphinhy w momencie, gdy drużyna potrzebuje kolejnych wzmocnień, oznaczałaby poważne osłabienie kadry. Decyzja zarządu będzie musiała pogodzić rachunek ekonomiczny z ambicjami sportowymi.

Na razie piłka leży po stronie Barcelony. United są gotowi rozmawiać, Deco analizuje sytuację, a Flick stawia twarde veto. Przyszłość Raphinhy może stać się jedną z największych sag transferowych zimowego okna i testem dla Blaugrany czy postawi na pieniądze, czy na projekt sportowy.

