Ole Gunnar Solskjaer nadal znajduje się na cenzurowanym, zwłaszcza po niedawnej porażce w derbach Manchesteru. Brytyjska prasa uważa, że jednym z kandydatów do zastąpienia Norwega jest Ralf Rangnick. Były dyrektor sportowy klubów ze stajni Red Bulla mógłby sprowadzić na Old Trafford cztery duże nazwiska.

Źródło: AS

PressFocus Na zdjęciu: Ralf Rangnick

Posada Ole Gunnara Solskjaera jest w dalszym ciągu zagrożona

Według angielskiej prasy jego następcą mógłby zostać Ralf Rangnick

Niemiec, dzięki swoim znajomościom, mógłby sprowadzić do Manchesteru United cztery wielkie nazwiska, w tym Erlinga Haalanda

Rangnick następcą Solskjaera?

Ole Gunnar Solskjaer wciąż nie może spać spokojnie. Po tym, jak Norweg zdołał poprowadzić swój Manchester United do rozbicia Tottenhamu – co z kolei kosztowało posadę Nuno Espirito Santo – następnie poległ w derbach z Obywatelami. Jako, że trener ma być oceniany po każdym spotkaniu, jego posada jest zagrożona. Jak donoszą brytyjskie media, jednym z potencjalnych następców Solskjaera jest Ralf Rangnick. Co prawda Niemiec nie trenował od 2019 roku, gdy skończył pracę w tej roli dla RB Lipsk, ale ma kilka argumentów, którymi może przekonać nowych pracodawców.

Poza tym, że 63-latek jest cenionym szkoleniowcem, wsławił się też jako dyrektor sportowy. Media donoszą, że Rangnick mógłby sprowadzić na Old Trafford czterech piłkarzy na pozycje, na których Czerwone Diabły potrzebują wzmocnień. Podane są konkretne nazwiska. Z trzema z nich obecny kierownik prasowy Lokomotiwu Moskwa pracował w przeszłości. Mowa tu nie o byle kim, bo o Danim Olmo, Nordim Mukiele i Erlingu Haalandzie. Dwóch pierwszych wciąż gra dla klubów ze stajni Red Bulla, a norweski napastnik nie wymaga przedstawienia. Czwartym z prawdopodobnych wzmocnień byłby Denis Zakaria. Rangnick nie pracował ze Szwajcarem, ale jego kontrakt z Borussią Moenchengladbach wygasa wraz z końcem sezonu, a 63-latek jest pewien, że przekonałby go do przeprowadzki na Wyspy.

Niemiec to szkoleniowiec z niezwykle długim stażem. Pierwsze szlify trenerskie zbierał już w 1983 roku, będąc grającym menedżerem Viktorii Backang. Później z sukcesami pracował, między innymi, w Schalke, RB Salzburg i RB Lipsk. Od lipca jest kierownikiem prasowym Lokomotiwu Moskwa.

