Raków z nowym napastnikiem. Transfer definitywny

19:35, 21. stycznia 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Raków Częstochowa

Raków Częstochowa oficjalnie potwierdził transfer napastnika. Zawodnikiem wicemistrzów Polski został Isak Brusberg, pozyskany ze szwedzkiego BK Häcken.

BK Häcken - Rayo Vallecano
Obserwuj nas w
TT News Agency/ Alamy Na zdjęciu: BK Häcken - Rayo Vallecano

Raków kupił napastnika

W trwającym okienku Raków Częstochowa sprowadził już dwóch zawodników. Szeregi Medalików zasilił Mitja Ilenić, wypożyczony z amerykańskiego New York City FC, i Abraham Ojo, pozyskany z bułgarskiego Botewu Płowdiw. Teraz wicemistrzowie Polski potwierdzili trzecie wzmocnienie.

Nowym piłkarzem ekipy z Częstochowy został Isak Brusberg. Napastnik przeniósł się do Ekstraklasy z BK Häcken na zasadzie transferu definitywnego. Klub poinformował, że 19-latek podpisał kontrakt ważny do 31 grudnia 2030 roku.

Brusberg, który mierzy 188 centymetrów to młodzieżowy reprezentant Szwecji i wychowanek ekipy Getingarna, czyli Os. W tym sezonie wystąpił w 12 meczach, w których strzelił dwa gole, natomiast w poprzednich rozgrywkach zanotował 21 spotkań i zdobył cztery bramki.

POLECAMY TAKŻE

Piłkarze Rakowa Częstochowa
Raków blisko dwóch transferów. Wkrótce dołączą do zespoł
Fran Tudor
Zainteresowanie z zagranicy. Raków musi reagować
Piłkarze Rakowa
Raków Częstochowa dopina kolejny transfer! Wzmocni środek pola