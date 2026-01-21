Raków kupił napastnika
W trwającym okienku Raków Częstochowa sprowadził już dwóch zawodników. Szeregi Medalików zasilił Mitja Ilenić, wypożyczony z amerykańskiego New York City FC, i Abraham Ojo, pozyskany z bułgarskiego Botewu Płowdiw. Teraz wicemistrzowie Polski potwierdzili trzecie wzmocnienie.
Nowym piłkarzem ekipy z Częstochowy został Isak Brusberg. Napastnik przeniósł się do Ekstraklasy z BK Häcken na zasadzie transferu definitywnego. Klub poinformował, że 19-latek podpisał kontrakt ważny do 31 grudnia 2030 roku.
Brusberg, który mierzy 188 centymetrów to młodzieżowy reprezentant Szwecji i wychowanek ekipy Getingarna, czyli Os. W tym sezonie wystąpił w 12 meczach, w których strzelił dwa gole, natomiast w poprzednich rozgrywkach zanotował 21 spotkań i zdobył cztery bramki.