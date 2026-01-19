Raków Częstochowa dopina kolejny transfer! Wzmocni środek pola

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Rakowa

Raków będzie miał nowego pomocnika. 19-latek na testach

Raków Częstochowa wraz z odejściem Marka Papszuna postawił na nową strategię, którą będzie realizował Łukasz Tomczyk. Plan zakłada stawianie na młodszych zawodników, których będzie można później sprzedać z wielkim zyskiem. Tej zimy Medaliki długo zwlekały, by wreszcie przyspieszyć z ruchami transferowymi. Drużynę wzmocnił już 21-letni Mitja Ilenić, a lada moment ma do niej dołączyć też 19-letni Isak Brusberg. W tym samym czasie Raków dopiął kolejny ciekawy transfer – testy medyczne przed podpisaniem kontraktu przechodzi Abraham Ojo.

To kolejny nastolatek, który zasili szeregi wicemistrza Polski. Tomasz Włodarczyk informuje, że sprawa jest w zasadzie przesądzona, a ten ruch potwierdza zmianę koncepcji w klubie z Częstochowy. Tym razem stawia na wzmocnienie drugiej linii.

Nigeryjczyk jest graczem Botewu Płowdiw. W tym sezonie rozegrał 19 spotkań, sumując rozgrywki ligi bułgarskiej oraz krajowy puchar. Nad tym transferem Raków czuwał już podczas letniego okienka, ale dopiero teraz następuje finalizacja. W tej chwili nie wiadomo, ile za niego zapłaci – portal „Transfermarkt” wycenia 19-latka na 250 tysięcy euro.

Raków zainauguruje rundę jesienną już 1 lutego. Zmierzy się wówczas na wyjeździe z Wisłą Płock, czyli liderem Ekstraklasy.