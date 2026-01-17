Raków Częstochowa w sobotę potwierdził pierwszy zimowy transfer. Nowym zawodnikiem Medalików został Mitja Ilenić. 21-latek trafił do Polski na zasadzie wypożyczenie z amerykańskiego New York City FC.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Rakowa Częstochowa

Oficjalnie: Mitja Ilenić nowym zawodnikiem Rakowa Częstochowa

Raków Częstochowa przeszedł prawdziwe trzęsieni ziemi po jesiennym graniu. Z klubu zdecydował się odejść Marek Papszun, który nawiązał współpracę z Legią Warszawa. Medaliki szybko znaleźli jego następcę i zatrudnili Łukasza Tomczyka. 37-latek dotychczas był związany z pierwszoligową Polonią Bytom. Medaliki rozpoczęły zatem nowy rozdział w historii klubu.

Tymczasem w sobotnie popołudnie Raków Częstochowa potwierdził pierwszy zimowy transfer. Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej ogłoszono przyjście Mitji Ilenicia. Wahadłowy trafił do drużyny Medalików na zasadzie rocznego wypożyczenia z New York City FC. Polski klub zapewnił sobie możliwość skorzystania z opcji wykupu 21-latka.

Mitja Ilenić trafił na amerykańskie boiska w 2023 roku. New York City FC zapłacił wówczas za transfer Słoweńca aż milion euro. Młodzieżowy reprezentant kraju uznawany był wtedy za olbrzymi talent. Dziś 21-latek wciąż jest nadzieją, ale teraz przed nim nowy rozdział. Niewątpliwie jego przenosiny do Rakowa Częstochowa są bardzo interesującym transferem.

Przez trzy lata Mitja Ilenić rozegrał 73 spotkania w koszulce New York City FC. 21-latek zdołał trzykrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył pięć asyst.