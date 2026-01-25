Raków wycenił piłkarza na 2-3 mln euro. Chcą go kluby z TOP5 lig w Europie

Lamine Diaby-Fadiga może zmienić klub w nabjliższej przyszłości. Interesuje się nim m.in. Augsburg i Alaves. Raków Częstochowa wycenił go na 2-3 mln euro - donosi Santi Aouna.

PressFocus Na zdjęciu: Michał Świerczewski

Diaby-Fadiga opuści Raków?! Chce go kilka klubów z TOP5

Raków Częstochowa jeszcze w styczniu może rozstać się z zawodnikiem, który jesienią odgrywał ważną rolę w klubie. Lamine Diaby-Fadiga cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Bez wątpienia wpływ na to miała forma Francuza w pierwszej części sezonu. Łącznie w 30 meczach we wszystkich rozgrywkach zdobył 12 bramek i zaliczył dwie asysty. Nic dziwnego, że przykuł uwagę zachodnich klubów.

Santi Aouna z serwisu Foot Mercato poinformował, że Diaby-Fadiga jest w kręgu zainteresowań drużyn z TOP5 lig w Europie. Transfer piłkarza rozważają m.in. Augsburg z Bundesligi i Alaves z La Liga. Oprócz nich 25-latka obserwuje również Gent i drugoligowa Venezia.

Raków wobec rosnącego zainteresowania wycenił Diaby-Fadigę. Dziennikarz zasugerował, że kwota potencjalnego transferu może sięgnąć 2-3 milionów euro. Ofensywny pomocnik trafił do Częstochowy latem 2025 roku za ok. 120 tysięcy euro. Wcześniej przez rok grał w Jagiellonii Białystok, która pozyskała go za darmo z francuskiego Paris FC.

Pod Jasną Górą zimą zmienili trenera. Nowym szkoleniowcem został Łukasz Tomczyk, który oficjalnie zadebiutuje w przyszłym tygodniu. Pierwszy mecz z nowym trenerem na ławce odbędzie się w niedzielę (1 lutego) z Wisłą Płock na wyjeździe. Po rundzie jesiennej Raków zajmuje 4. miejsce w Ekstraklasie z dorobkiem 29 punktów. Do lidera, czyli Nafciarzy tracą tylko jeden punkt.