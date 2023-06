fot. PressFocus Na zdjęciu: Vladan Kovacević

Raków Częstochowa może latem stracić Vladana Kovacevicia

Medaliki szykują się na tę ewentualność i szukają nowego bramkarza

Trop prowadzić ma do norweskiego Odds BK, gdzie gra Leopold Wahlstedt

Medaliki wydadzą ponad milion euro?

Raków Częstochowa zakończył sezon 2022/2023 zdobyciem historycznego mistrzostwa Polski. Duży udział w tym sukcesie miał Vladan Kovacević, który po raz drugi z rzędu został uznany najlepszym bramkarzem w Ekstraklasie.

Mistrzowie Polski przygotowują się na ewentualne odejście 25-latka, który generuje spore zainteresowanie. Już w minionych okienkach transferowych kręciły się wokół niego takie marki, jak między innymi Benfica.

Najprawdopodobniej Kovacević zostanie w Rakowie do końca zmagań w eliminacjach do europejskich pucharów. Może to jedynie zmienić oferta przekraczająca siedem milionów euro.

Raków przygotowuje się na rozstanie z Serbem i szuka nowego bramkarza. Trop prowadzi do Norwegii, a dokładniej tamtejszego Odds BK, którego bramki strzeże Leopold Wahlstedt. 23-letni Szwed jest czołowym golkiperem ligi norweskiej.

Kontrakt Wahlstedta obowiązuje do końca 2023 roku. Jeśli Raków chciałby ściągnąć go tego lata, będzie musiał najprawdopodobniej zmierzyć się z kwotą przekraczającą milion euro.

