Raków potwierdził transfer. Kuzyn Haalanda zaprezentowany

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Jonatan Braut Brunes

Raków pozyskał napastnika

Jonatan Braut Brunes to oczywiście zupełnie inny kaliber talentu niż jego kuzyn Erling Braut Haaland, ale potrafi strzelać gole. Chociaż oczywiście nie robi tego z taką skutecznością jak napastnik Manchesteru City. Jednak Raków Częstochowa wierzy w umiejętności snajperski 23-latka – Norweg właśnie został zaprezentowany jako kolejne wzmocnienie.

Brunes rozpoczął swoją przygodę w Bryne FK, a więc dokładnie w tym samym klubie, w którym wychował się Erling Haaland. Później napastnik grał w takich ekipach jak Sola FK, Florø SK, Lillestrøm, Start, Strømsgodset i OH Leuven. Belgowie rok temu zapłacili za niego 2,6 miliona euro, ale już po jednym sezonie wypożyczają go do Rakowa. Częstochowianie zapewnili sobie opcję wykupu.

Braut Brunes w sezonie 23/24 wystąpił w 33 meczach w koszulce Leuven i strzelił trzy gole. Wszystkie trafienia 23-latka przypadły na rozgrywki Jupiler Pro League, w których zanotował także dwie asysty. Łączny dorobek środkowego napastnika to 48 bramek. Do tej pory najwięcej razy pokonywał golkiperów rywali w koszulce Strømsgodset – 14 razy w 33 spotkaniach.