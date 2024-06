Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Raków Częstochowa

Gustav Berggren może trafić do Newy York Red Bulls

Raków Częstochowa po kiepskim sezonie przechodzi szereg zmian. Na początku doszło do kluczowej zmiany na ławce trenerskiej, a po roku przerwy pod Jasną Górę wrócił uwielbiany przez kibiców Marek Papszun. To jednak niejedyna zmiana, bowiem roszad doczekają się również poszczególne piony w klubie, a także kadra pierwszego zespołu. Wiadomo już, że Vladan Kovacević oraz Giannis Papanikolaou opuszczą zespół. Do tego grona dołączyć może następny zawodnik, za którego wpłynęła oferta z MLS.

Jak podaje amerykański serwis mlsmultiplex.com New York Red Bulls złożył zaskakującą ofertę, której celem jest Gustav Berggren. Szwedzki pomocnik ma tylko rok do zakończenia kontraktu z Medalikami i wciąż nie parafował nowej umowy. Tamtejsze źródło zaznacza, że Szwed znany jest z dobrej wizji gry, precyzyjnych podań oraz kontrolowania tempa gry. Wszystkie te aspekty spodobały się władzom klubu ze Stanów Zjednoczonych, a 27-latek ma być jedną z kluczowych postaci w zespole.

Mlsmultiplex.com nie ujawnia konkretnej kwoty, za którą Berggren miałby zostać sprzedany. Portal Transfermarkt wskazuje, że wartość rynkowa reprezentanta Szwecji opiewa na 1,5 miliona euro. Defensywny pomocnik w Rakowie występuje od 2022 roku, a w poprzednim sezonie zagrał w 43 meczach, w których strzelił dwie bramki i zanotował jedną asystę. Zanim trafił do Polski, bronił barw klubów ze Szwecji w tym m.in. Hacken czy Varbergs BoIS.