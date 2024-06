dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Artur Wichniarek

Wichniarek oczekuje dobrego meczu, Polska nie przestraszy się Holandii

Reprezentacja Polski za dwa dni rozegra pierwsze spotkanie podczas Mistrzostw Europy 2024. Rywalem biało-czerwonych będzie reprezentacja Holandii, która jest zdecydowanym faworytem tego meczu. Michał Probierz w tym starciu nie będzie mógł skorzystać z najlepszego zawodnika naszej kadry – Roberta Lewandowskiego. Napastnik FC Barcelony w towarzyskim meczu z Turcją doznał kontuzji. Mimo kilku problemów Artur Wichniarek uważa, że Polskę stać na rozegranie dobrego spotkania. Co więcej, spodziewa się dobrego meczu w wykonaniu naszej reprezentacji, podkreślając postęp, który został poczyniony za kadencji obecnego selekcjonera.

– Obstawiam dobry mecz w wykonaniu naszej reprezentacji. Mecz reprezentacji, która nie przestraszy się zdecydowanego faworyta, jakim jest Holandia. Jest pytanie, czy wystarczy nam jakości czysto piłkarskiej. Mam wrażenie, ze tej jakości trochę pokazaliśmy w tych meczach z Ukrainą i Turcją. Jeśli będziemy w stanie w dłuższym okresie czasu również z Holandią utrzymać się przy piłce, nie tracić jej tak szybko i często, jak to było, chociażby w meczu z Turcją, gdzie naprawdę nie wyglądało to zbyt różowo. Myślę, że do tego meczu są wyciągnięte wnioski z tego dwumeczu Ukraina-Turcja i Michał Probierz, patrząc na to co zrobił z tą reprezentacją w krótkim czasie, jestem pod wrażeniem i mam nadzieję na dobre spotkanie – powiedział Artur Wichniarek w Kanale Sportowym.

Sprawdź ostatnie materiały wideo związane z Euro 2024.

Mecz Polski z Holandią zostanie rozegrany w niedzielę (16 czerwca) o godzinie 15:00. W grupie D poza kadrą Oranje naszymi rywalami będzie również Austria oraz Francja. Najnowsze informacje ws. stanu zdrowia Roberta Lewandowskiego dają nadzieje, że kapitan reprezentacji Polski wróci na drugi mecz w grupie.