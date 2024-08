Raków jeszcze planuje transfer, Papszun chce rodaka Crnaca

fot. Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Stipe Biuka na radarze Rakowa Częstochowa

Raków Częstochowa ma ambitny plan, aby w sezonie 2024/2025 powalczyć o mistrzostwo Polski. W tym celu Czerwono-niebiescy zatrudnili ponownie trenera Marka Papszuna. Niemniej na dzisiaj zawodzi ofensywa częstochowian. Dziennikarz Tomasz Włodarczyk z Meczyków przekazał natomiast ciekawie wieści na temat ewentualnych transferów ekipy z ulicy Limanowskiego.

Źródło przekonuje, że po sprzedaniu Ante Crnaca klub z Częstochowy może spróbować pozyskać młodzieżowego reprezentanta Chorwacji do lat 21. Na celowniku Rakowa znalazł się Stipe Biuk. Tym samym młody gracz miałby decydować o ofensywnym obliczu Rakowa wraz z Patrykiem Makuchem.

21-letni zawodnik aktualnie broni barw Realu Valladolid. Rynkowa wartość Biuka to natomiast cztery miliony euro. Chorwat ma kontrakt ważny z klubem z Hiszpanii do końca czerwca 2029 roku. Jeśli chodzi o ewentualną przeprowadzkę piłkarza do polskiej ekipy, to według rozważań dziennikarza najbardziej realne jest wypożyczenie.

Raków na dzisiaj ma na swoim koncie osiem punktów po rozegraniu pięciu kolejek. W najbliższy weekend ekipa z Częstochowy zmierzy się na wyjeździe z Lechią Gdańsk. Mecz ten może być wyjątkowy, bo jak zapowiedział trener Papszun przed spotkaniem z Górnikiem Zabrze przed kamerą CANAL+ Sport, w kadrze meczowej ma się już znaleźć na to starcie Ivi Lopez. Hiszpan w ostatnim czasie długo był poza grą z powodu kłopotów zdrowotnych.

