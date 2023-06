🚨Raków Częstochowa dopina kolejny transfer. Kacper Bieszczad (Zagłębie Lubin) ma zostać wypożyczony z opcją wykupu do ekipy mistrza Polski.



To z kolei oznacza, że na wypożyczenie, po więcej minut, odejdzie Kacper Trelowski. Prawdopodobnie będzie to Stal Mielec. @Meczykipl…