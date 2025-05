fot. Pressfocus Na zdjęciu: Kibice Rakowa Częstochowa

Raków ma wzmocnić ofensywę. Sonduje dwa nazwiska

Raków Częstochowa ma przed sobą decydujący mecz w kontekście walki o mistrzostwo Polski. W sobotę podejmie u siebie Widzew Łódź. Musi go pokonać i jednocześnie liczyć na potknięcie Lecha Poznań w starciu z Piastem Gliwice. To ważna chwila, bowiem zadecyduje nie tylko o tytule, ale również o grze w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Wówczas Medaliki musiałyby poważnie się uzbroić, tak aby powalczyć o marzenia i awans do fazy ligowej.

Niezależnie od ostatecznego rezultatu, w Częstochowie znów zapowiadają się spore zmiany kadrowe. Pojawiły się już komunikaty o odejściach dwóch obrońców oraz bramkarza – ich kontrakty nie zostały przedłużone. Plan Rakowa zakłada odpowiednie wzmocnienie ofensywy, tak aby wreszcie była skuteczna. Niewykluczone, że odejdzie Jonatan Braut Brunes, który jest tylko wypożyczony, więc do drużyny na pewno trafi nowy napastnik.

Z informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka wynika, że Raków sonduje już transfery dwóch ofensywnych zawodników. To skrzydłowy Florent Muslija z Freiburga oraz napastnik German Onugkha z FC Kopenhagi. Za obu trzeba oczywiście zapłacić, gdyż mają ważne umowy.

Muslija w trwającym sezonie grał niewiele, gdyż miał problemy zdrowotne. Onugkha z kolei znakomicie zaprezentował się na wypożyczeniu w Vejle BK, kiedy to uzbierał 13 bramek.