Raków Częstochowa pożegnał pomocnika. Klub zarobił 2 mln euro

PressFocus Na zdjęciu: Łukasz Tomczyk

Peter Barath przeniósł się do Simy Ołomuniec

Raków Częstochowa zajmuje obecnie czwarte miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Po odejściu Marka Papszuna do Legii Warszawa stery na ławce trenerskiej przejął Łukasz Tomczyk. Zimowe okno transferowe przyniosło w klubie spod Jasnej Góry kilka zmian kadrowych.

Z zespołem pożegnał się już bramkarz Jakub Mądrzyk, który zdecydował się na kontynuowanie kariery w pierwszoligowym GKS-ie Tychy. Kolejnym zawodnikiem opuszczającym Raków jest Peter Barath. 23-letni węgierski pomocnik przeniósł się na zasadzie transferu definitywnego do czeskiej Sigmy Ołomuniec. Częstochowski klub zarobi na zawodniku około dwóch milionów euro.

Barath trafił do Rakowa w styczniu 2024 roku z Ferencvarosu, początkowo na zasadzie wypożyczenia. Po kilku miesiącach gry w Częstochowie działacze zdecydowali się na jego wykup, a transfer definitywny został sfinalizowany latem 2025 roku. Węgier szybko zaaklimatyzował się Polsce i stał się ważnym ogniwem środka pola zespołu.

W trwającym sezonie Barath rozegrał 27 spotkań we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył trzy bramki. Dwukrotny reprezentant Węgier pozostawia po sobie dobre wrażenie. Wcześniej Raków zdecydował się również na skrócenie wypożyczeń Leonardo Rochy do Zagłębia Lubin oraz Muhameda Sahinovicia do słoweńskiego FC Koper.