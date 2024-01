Raków Częstochowa potwierdził odejście bramkarza

Raków Częstochowa potwirdził, że Antonis Tsiftsis żegna się z klubem. Bramkarz ten powróci do greckiego Asteras Tripolis, skąd był wypożyczony.

IMAGO / Jonathan Moscrop / Sportimage Na zdjęciu: Antonios Tsiftsis

Grek nie sprawdził się w Częstochowie

W barwach Rakowa wystąpił w tylko jednym meczu ligowym

Zawodnik wróci do Asterasu Tripolis

Grek opuszcza mistrza Polski

Przygoda bramkarza z Rakowem Częstochowa nie trwała długo. Antonis Tsiftsis trafił tam w lipcu 2023 roku w ramach wypożyczenia. Działacze polskiego klubu nie zdecydowali się kontynuować współpracy i już teraz, pod koniec stycznia, Grek powróci do swojej ojczyzny.

Bramkarz ten zanotował ledwie jeden występ w ligowym meczu ze Stalą Mielec. Oprócz tego rozegrał kilka spotkań w zespole rezerw.

Od początku zakładano, że Grek będzie jedynie zmiennikiem dla Vladana Kovacevicia. Sam zawodnik miał liczyć jednak na to, że zacznie pojawiać się nieco częściej w wyjściowym składzie. Jego odejście stało się pewne, gdy Raków nie uwzględnił go w swojej kadrze na okres przygotowawczy do rundy wiosennej Ekstraklasy.

