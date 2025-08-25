Oliwier Zych przeniósł się latem na wypożyczenie do Rakowa Częstochowa. Do tej pory nie zagrał, na co reaguje Aston Villa, która może anulować jego transfer - informuje Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Marek Papszun

Raków nie spełnił jego oczekiwań. Bramkarz może szybko odejść

Raków Częstochowa latem sprowadził na wypożyczenie Oliwiera Zycha, który miał stworzyć poważną konkurencję dla Kacpra Trelowskiego, a także zastąpić go, gdyby ten został sprzedany. Po bardzo udanym sezonie młody bramkarz cieszył się konkretnym zainteresowaniem, choć wygląda na to, że nie opuści Częstochowy. Trelowski wygrał rywalizację o miejsce między słupkami i wystąpił dotąd we wszystkich spotkaniach, a Zych jego popisom przygląda się z ławki rezerwowych. Nie było mu jeszcze dane zadebiutować.

Może się okazać, że do debiutu nawet nie dojdzie. Tomasz Włodarczyk informuje o potencjalnym błyskawicznym pożegnaniu Zycha z Rakowem. 21-latek miał w weekend wystąpić w rezerwach, ale zgłosił uraz. Jest niezadowolony ze swojej sytuacji i zawiedziony dotychczasowym pobytem w Częstochowie. Do sprawy zaangażowała się Aston Villa, która chce skrócić jego wypożyczenie.

Na taki obrót spraw nie zgadza się Raków, który liczy, że Zych dalej będzie konkurował z Trelowskim o miejsce w bramce. Aston Villa nie ma już wątpliwości, że był to zły kierunek wypożyczenia, a brak gry może zahamować rozwój 21-letniego Polaka. W przygotowaniu są dokumenty, które mają przesądzić o anulowaniu transferu czasowego.

🚨 Oliwier Zych i Aston Villa chcą anulować wypożyczenie do Rakowa Częstochowa! 21-latek nie dostał minut od Marka Papszuna. Ostatnio zgłosił kontuzję.



W przeszłości Zych zdołał już zachwycić polskich kibiców, kiedy to wypożyczyła go Puszcza Niepołomice. W 26 meczach zachował siedem czystych kont, udowadniając, że ma duży potencjał.