Raków Częstochowa zainteresowany pomocnikiem. Piłkarz do wzięcia za darmo

PressFocus Na zdjęciu: Marek Papszun

Marcelino Carreazo na celowniku Rakowa

Raków Częstochowa do ostatniej kolejki sezonu PKO BP Ekstraklasy pozostawał w grze o mistrzostwo Polski. Zwycięstwo nad Widzewem Łódź (2:1) w 34. serii spotkań nie wystarczyło jednak, by sięgnąć po tytuł i trofeum ostatecznie trafiło w ręce Lecha Poznań. Zespół prowadzony przez Marka Papszuna nie traci czasu i już przygotowuje się do kolejnych wyzwań. Priorytetem na najbliższe tygodnie będą eliminacje Ligi Konferencji.

Jak informuje portal gol.bg, na celowniku częstochowian znalazł się Marcelino Carreazo, kolumbijski pomocnik występujący obecnie w barwach CSKA Sofia. 25-latek to zawodnik grający głównie na pozycji defensywnego pomocnika, choć z powodzeniem radzi sobie również w środku pola. Jego aktualna umowa w bułgarskim klubie obowiązuje do 30 czerwca 2025 roku.

Bułgarski klub był zainteresowany przedłużeniem współpracy z Kolumbijczykiem, ale oczekiwania finansowe zawodnika przerosły możliwości CSKA. Carreazo trafił do Sofii w 2022 roku z Once Caldas. W sezonie 2024/25 rozegrał 33 spotkania we wszystkich rozgrywkach, strzelając pięć goli i zaliczając trzy asysty.