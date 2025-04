Raków Częstochowa chce zawodnika Jagiellonii Białystok. To może być hit transferowy

PressFocus Na zdjęciu: Marek Papszun

Joao Moutinho w kręgu zainteresowań Rakowa

Raków Częstochowa pod wodzą Marka Papszuna może w sezonie 2024/25 sięgnąć po drugie mistrzostwo Polski w historii klubu. Medaliki mają obecnie dwa punkty przewagi nad drugim w tabeli Lechem Poznań, który w niedzielę niespodziewanie stracił punkty w Radomiu, remisując z Radomiakiem (2:2). Drużyna spod Jasnej Góry już planuje letnie transfery.

Piotr Koźmiński na łamach Goal.pl poinformował w lutym, że na liście życzeń częstochowskiego klubu znajduje się Joao Moutinho. 27-letni Portugalczyk rozgrywa udany sezon w barwach Jagiellonii Białystok, choć jest wypożyczony ze Spezii Calcio. Jak donosi „Il Secolo XIX”, włoski klub oczekuje za lewego obrońcę kwoty około 600 tysięcy euro.

Joao Moutinho rozegrał dla Dumy Podlasia 42 spotkania we wszystkich rozgrywkach i zanotował cztery asysty. Portugalczyk trafił do Spezii w styczniu 2023 roku, ale jego przygoda z włoską piłką nie potoczyła się zgodnie z oczekiwaniami. W poszukiwaniu regularnej gry, na początku obecnego sezonu przeniósł się do PKO BP Ekstraklasy. Warto dodać, że były zawodnik Orlando City jest również łączony z potencjalnym powrotem do Major League Soccer.