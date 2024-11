Raków Częstochowa obserwuje szwedzkiego pomocnika

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Ervin Gigović na celowniku Rakowa

Raków Częstochowa już teraz skupia się na zimowych transferach, mając na celu dalsze wzmocnienie drużyny w walce o mistrzostwo Polski. Po 15 rozegranych meczach w PKO Ekstraklasie, podopieczni Marka Papszuna plasują się na trzeciej pozycji w tabeli, wciąż będąc w grze o najwyższe cele.

Okazuje się, że Raków planuje pozyskać Ervina Gigovicia podczas zimowego okienka transferowego. Jak donosi expressen.se, klub spod Jasnej Góry ma złożyć ofertę defensywnemu pomocnikowi, którego kontrakt z Helsingborgs IF wygasa z końcem roku.

Ervin Gigović to jeden z czołowych zawodników na drugim poziomie rozgrywkowym w Szwecji. Jego drużyna, Helsingborgs IF, zakończyła sezon w systemie wiosna-jesień na czwartej pozycji. 21-letni pomocnik wystąpił w 27 meczach, zdobywając dwie bramki. Całą swoją dotychczasową karierę spędził w jednym klubie, a coraz więcej wskazuje na to, że wkrótce może przenieść się do Polski.

Zespół Rakowa po przerwie reprezentacyjnej podejmie Koronę Kielce w ramach 16. kolejki ekstraklasy. Do końca tego roku częstochowianie spotkają się z Widzewem Łódź i Motorem Lublin.