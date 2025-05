Raków Częstochowa chce napastnika. Piłkarz może być dostępny za darmo

PressFocus Na zdjęciu: Marek Papszun

Astrit Selmani na celowniku Rakowa Częstochowa

Raków Częstochowa jest na czele tabeli PKO BP Ekstraklasy i ma dwa punkty przewagi na drugim Lechem Poznań po 30. kolejce. W ofensywie szczególnie imponuje Norweg Jonatan Brunes, który ma już na koncie 11 bramek. 24-latek wyraźnie rozwinął skrzydła w rundzie wiosennej i stanowi jedno z największych zagrożeń pod bramką rywali. Obecnie występuje w barwach Rakowa na zasadzie wypożyczenia z belgijskiego OH Leuven.

Trener Marek Papszun planuje latem dalsze wzmocnienia ofensywy. Jak się okazuje, na celowniku Medalików znalazł się Astrit Selmani. To napastnik Dinama Bukareszt. 27-letni reprezentant Kosowa (ma na koncie 5 występów w kadrze) urodził się w Szwecji i prezentuje się bardzo solidnie w obecnym sezonie. W 36 spotkaniach zdobył 13 bramek i zanotował 6 asyst, co czyni go jednym z kluczowych zawodników rumuńskiego zespołu.

Co istotne, kontrakt Selmaniego z Dinamem Bukareszt obowiązuje jedynie do końca obecnego sezonu, co może ułatwić ewentualny transfer do Ekstraklasy. W trakcie kariery 27-latek reprezentował barwy takich klubów, jak Hapoel Beer Szewa, IFK Goteborg czy Hammarby IF. Portal Transfermarkt.de wycenia go obecnie na 1,4 miliona euro.