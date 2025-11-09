Rafael Leao może trafić do Premier League. Milan wycenił swoją gwiazdę

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Rafael Leao

Arsenal obserwuje Rafaela Leao z Milanu

Rafael Leao reprezentuje barwy AC Milan od sierpnia 2019 roku, kiedy to trafił na San Siro z LOSC Lille za blisko 50 milionów euro. Od tego czasu jego wartość znacząco wzrosła, a Portugalczyk stał się jedną z największych gwiazd Serie A. Teraz jednak wokół jego przyszłości narasta coraz więcej spekulacji.

Jak informuje serwis „CaughtOffside”, władze Milanu wyceniły swojego kluczowego skrzydłowego na 80-85 milionów euro. Ma to związek z niepewną sytuacją dotyczącą przedłużenia kontraktu zawodnika. Rossoneri przygotowują się na scenariusz, w którym negocjacje mogą utknąć w martwym punkcie, co otworzyłoby drogę do jego ewentualnego odejścia. Kontrakt Leao wygasa wraz z końcem czerwca 2028 roku.

26-letni skrzydłowy znajduje się na liście życzeń Arsenalu, a jego talent jest szczególnie ceniony przez Mikela Artetę. Choć Portugalczyk rozpoczął obecny sezon od kontuzji łydki, która wykluczyła go z kilku spotkań, szybko wrócił do wysokiej dyspozycji. W trwających rozgrywkach strzelił już pięć goli i jedną asystę w ośmiu meczach Milanu.

Arsenal walczy w tym sezonie o mistrzostwo Anglii. Leao mógłby odegrać kluczową rolę w drużynie w kolejnych latach na Emirates Stadium. Styl gry Portugalczyka – szybkość, dynamika i świetny drybling – idealnie pasuje do filozofii Artety, który chętnie stawia na kreatywnych i wszechstronnych piłkarzy. Co ciekawe, Portugalczyk jest także przymierzany do hiszpańskiego giganta.