Radomiak Radom wkrótce może pozyskać nowego obrońcę. Jak się okazuje, pod obserwacją znalazł się wychowanek Legii Warszawa. A jest nim Jakub Okusami, który obecnie nie ma pracodawcy - donosi Szymon Janczyk z "Weszło".

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Radomiaka Radom

Jakub Okusami testowany przez Radomiak Radom

Radomiak Radom dość dobrze spisuje się w tym sezonie. Podopieczni Joao Henriquesa na październikową przerwę reprezentacyjną zeszli jako ósma drużyna PKO Ekstraklasy. Radomianie wyprzedzają w tabeli m.in. Raków Częstochowa czy też Pogoń Szczecin. W najbliższym meczu czekać ich będzie trudne zadanie, ponieważ zmierzą się na wyjeździe z Widzewem Łódź.

Jak się okazuje, Radomiak Radom lada moment może pozyskać nowego zawodnika. A w tej sprawie bardzo ciekawe informacje przekazuje Szymon Janczyk. Dziennikarz „Weszło” zdradził, że radomianie w tej chwili testują defensora. A mianowicie Jakuba Okusamiego. 20-latek od sierpnia pozostaje bez klubu, po tym jak dobiegł końca jego kontrakt z Pogonią Siedlce.

Jakub Okusami jest wychowanek akademii Legii Warszawa. Defensor jednak nigdy nie miał okazji zadebiutować w seniorskich barwach Wojskowych. 20-latek nie ma nawet dużego doświadczenia z gry w Betclic 1. Lidze. Jeśli zawodnik zdecyduje się na przeprowadzkę do Radomiaka Radom, to będzie czekał go duży przeskok.

W poprzednim sezonie Jakub Okusami występował zarówno w Pogoni Siedlce jak i Skrze Częstochowa, do której był wypożyczony w drugiej części sezonu. Więcej okazji do gry 20-latek miał na poziomie Betclic 2. Ligi.