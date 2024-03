Pedro Justiniano nie jest już zawodnikiem Radomiaka Radom. Gwinejski stoper przeszedł do klubu z Finlandii - Vaasan Palloseura.

IMAGO / Konrad Swierad Na zdjęciu: Pedro Justiniano

Pedro Justiniano dla Radomiaka Radom rozegrał tylko 14 meczów

Ostatnio przebywał na wypożyczeniu w rumuńskim zespole Petrolul Ploiesti

Teraz na zasadzie transferu definitywnego trafił do fińskiej drużyny Vaasan Palloseura

Pedro Justiniano zamienił Radomiaka Radom na Vaasan Palloseura

Vaasan Palloseura poprzez media społecznościowe pochwalił się zakontraktowaniem Pedro Justiniano, który do fińskiego klubu przeszedł na zasadzie transferu definitywnego z Radomiaka Radom. 23-letni stoper kompletnie nie sprawdził się na polskich boiskach.

Jednokrotny reprezentant Gwinei Bissau do drużyny Zielonych przeprowadził się w lipcu 2022 roku i po dwunastu miesiącach został wypożyczony do rumuńskiego zespołu Petrolul Ploiesti. Wychowanek Vicenzy zimą wrócił do Radomia, ale kolejnej szansy już nie otrzymał.

Pedro Justiniano w barwach Radomiaka rozegrał łącznie 14 spotkań. Portal “Transfermarkt’ wycenia mierzącego 190 cm wzrostu defensora na 250 tysięcy euro.