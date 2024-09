Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Radomiaka Radom

Radomiak Radom dopina transfer prosto z Chin

Radomiak Radom słynie z licznych zagranicznych transferów. Do tej pory prym pod tym względem wiedli głównie piłkarze z Portugalii oraz Ameryki Południowej, głównie ci portugalskojęzyczni. Okazuje się jednak, że na koniec okienka transferowego władze klubu mogą nieco zmienić kierunek scoutingu i sprowadzić do zespołu piłkarza z Azji. I to w dodatku dalekiej. Mowa mianowicie o środkowym obrońcy z Chin.

Shaocong Wu, bo o nim mowa według informacji przekazanych przez związany z Radomiakiem serwis “Pod Gołębnikiem” miał już podpisać z klubem umowę. 24-letni stoper do PKO Ekstraklasy zostanie wypożyczony z tureckiego Basaksehiru. Oficjalnie zaprezentowany jednak nie może być, ponieważ nadal czeka na wydanie wizy, które o kilka dni się przedłużyło.

Wu w poprzednim sezonie rozegrał 15 spotkań w barwach Genclerbirligi Ankara na zapleczu Super Lig. W barwach Basaksehiru ma na koncie tylko trzy występy, ale w rodzimej lidze dla Guangzhou Evergrande wybiegał na murawę 57 razy. Urodzony w 2000 roku gracz wyceniany jest przez serwis “Transfermarkt” na 375 tysięcy euro. Na koncie ma także siedem występów w reprezentacji Chin. Ostatni w styczniu tego roku.

