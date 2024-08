Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Adrien Rabiot

Arsenal przechwyci cel Man United, Rabiot wzięty pod lupę przez Kanonierów

Adrien Rabiot, choć wielu ekspertów sugerowało taki rozwój wydarzeń, to jednak dość niespodziewanie opuścił Juventus po wygaśnięciu kontraktu. Przez krótką chwilę wciąż istniała nadzieja dla fanów Starej Damy, że ostatecznie Francuz pozostanie na Allianz Stadium, lecz klub i agentka zawodnika nie byli w stanie dojść do porozumienia. Ponadto włoski klub bardzo szybko zastąpił pomocnika, przeprowadzając dwa wzmocnienia w środku pola.

Reprezentant Francji oficjalnie piłkarzem Juventusu nie jest już ponad miesiąc. Aczkolwiek wiele wskazuje na to, że niebawem znajdzie nowego pracodawcę. Do niedawna faworytem do pozyskania 29-latka był Manchester United, lecz niespodziewanie do gry włączył się inny gigant Premier League.

Z informacji portalu TeamTalk wynika, że o sprowadzeniu Rabiota myśli Arsenal. Co prawda Kanonierzy prowadzą rozmowy z Mikelem Merino, który również gra w drugiej linii, lecz niewykluczone, że perspektywa darmowego transferu gwiazdy skusi włodarzy klubu z Emirates Stadium.

Adrien Rabiot w Juventusie spędził ostatnie pięć sezonu. Na Półwysep Apeniński trafił w 2019 roku na zasadzie wolnego transferu z Paris Saint-Germain. Łącznie w zespole Starej Damy rozegrał 212 spotkań, w których zdobył 22 bramki i zanotował 15 asyst. Razem z klubem sięgnął m.in. po Mistrzostwo Włoch oraz Puchar Włoch.