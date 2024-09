Rabiot na celowniku tureckiego klubu. Francuz zdecydowany na inny kierunek

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Adrien Rabiot

Rabiot wciąż bez klubu

Adrien Rabiot jest obecnie wolnym zawodnikiem po tym, jak jego kontrakt z Juventusem wygasł w czerwcu. Stara Dama oferowała mu przedłużenie umowy, ale według medialnych doniesień Francuz oczekiwał zbyt wysokiej pensji, na którą klub z Turynu nie mógł sobie pozwolić. Mimo, iż Rabiot już od dwóch miesięcy nie jest zawodnikiem Bianconerich to wciąż nie znalazł nowego klubu, choć zainteresowanie było spore.

Kilka dni temu Rabiot był łączony z Milanem, ale negocjacje zakończyły się niepowodzeniem. Z uwagi na to, że pomocnik jest wolnym zawodnikiem to może dołączyć do każdego klubu, mimo zamkniętego już okna transferowego. Jak donosi włoski dziennikarz Nicolo Schira, Rabiot znalazł się na celowniku Galatasaray, ale Turcja nie jest kierunkiem, który go interesuje. Podobnie, jak Arabia Saudyjska, z której odrzucił już wysoką ofertę.

Rabiot wciąż liczy na transfer do Premier League, która jest dla niego ligą wymarzoną. Jakiś czas temu interesował się nim Manchester United, ale wydaje się, że obecnie temat jest nieaktualny. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku Liverpoolu. Największą przeszkodą są jego oczekiwania finansowe, bowiem mówi się, że oczekuje pensji oscylującej minimum wokół 10 milionów euro. Jeśli nie zmniejszy swoich oczekiwań to prawdopodobni będzie miał duże trudności ze znalezieniem nowego klubu.

