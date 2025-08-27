Pululu odejdzie tego lata z Jagiellonii?! Prezes mówi wprost o transferze

Afimico Pululu od dłuższego czasu łączony jest z odejściem z Jagiellonii Białystok. Wiele wskazuje jednak na to, że tak się nie będzie, a przynajmniej to prognozuje prezes Ziemowit Deptuła w rozmowie z "Kanałem Sportowym".

Dimitrije Vasiljevic/Alamy Na zdjęciu: Afimico Pululu

Jagiellonia prognozuje, że Pululu zostanie w klubie

Jagiellonia Białystok w tym sezonie radzi sobie bardzo dobrze, ale kibiców z Podlasia może najbardziej niepokoić fakt, że ich największa gwiazda, Afimico Pululu, cały czas łączony jest z odejściem z klubu. W ostatnim czasie mówiło się o kilku ofertach, a Piotr Koźmiński na naszych łamach przekazał sensacyjne wieści nt. zainteresowania Lecha Poznań. Wczoraj jednak prezes Ziemowit Deptuła rozwiał wątpliwości i w specjalnym komunikacie poinformował, że klub odrzucił wszystkie te oferty.

Nadal jednak nie jest pewne, czy napastnik zostanie w klubie przynajmniej do zimy. Ostatni ruch, a więc chęć sprowadzenia nowego napastnika wskazywałby na to, że Duma Podlasia zabezpiecza się na wypadek odejścia Pululu, ale teraz nieco inne informacje przekazał prezes Jagiellonii. W rozmowie z „Kanałem Sportowym” zapowiedział, a właściwie, jak sam powiedział, „prorokuje”, że odejścia nie będzie.

– Jeśli miałbym prorokować, wróżyć z fusów, to Afimico Pululu zostanie z nami na kolejny rok. Zmiana agencji menadżerskiej trochę wywołała presję na transfer. (…) Będziemy rozmawiali o przedłużeniu kontraktu. Sytuacja jest dynamiczna – powiedział prezes Ziemowit Deptuła w rozmowie z „Kanałem Sportowym”.

