Jagiellonia o krok od transferu napastnika. Podpisze długi kontrakt

Piłkarze Jagiellonii Białystok

Jagiellonia sprowadzi nowego napastnika z Belgii

Jagiellonia Białystok w tym sezonie imponuje formą. Zespół Adriana Siemieńca do tej pory przegrał tylko jeden mecz i było to starcie z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza w pierwszej kolejce PKO Ekstraklasy. Od tamtego momentu – pomimo wymagającego terminarza – udaje się notować bardzo dobre wyniki. To powoduje, że Duma Podlasia jest właściwie o krok od gry na trzech frontach, bowiem przed rewanżem z Dinamo City Tirana są oni w uprzywilejowanej pozycji.

Jeśli pomyślnie zakończy się walka o grę w Lidze Konferencji Europy, to z pewnością będzie można stwierdzić, że zespołowi przyda się jeszcze jeden napastnik. I właśnie taki ruch zamierzają wykonać w Białymstoku. Według informacji, które przekazał Sacha Tavolieri na platformie X (dawniej Twitter), o krok od transferu do Jagiellonii jest Youssuf Sylla z Royal Charleroi

22-letni napastnik z Belgii ma podpisać czteroletni kontrakt, w finalizacja rozmów nastąpi w najbliższych dwóch dniach. Sylla w minionym sezonie rozegrał w sumie 32 mecze, ale nie zdobył w nich żadnego gola. Na koncie łącznie ma 37 występów dla Royal Charleroi i trzy trafienia. Serwis „Transfermarkt” wycenia młodzieżowego reprezentanta Belgii na 600 tysięcy euro.

