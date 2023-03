PressFocus Na zdjęciu: Christian Pulisic

Christian Pulisic znowu jest przymierzany do Man United

Skrzydłowy latem może rozstać się z Chelsea

The Blues chcą przebudować swoją kadrę

Christian Pulisic zamieni Stamford Bridge na Old Trafford?

Według informacji angielskich mediów, Manchester United podczas najbliższego letniego okienka transferowego rozważy sprowadzenie Christiana Pulisica, który otrzyma od Chelsea zgodę na odejście. The Blues zimą “zabawili się w Football Managera” i pozyskali kilku zawodników za kilkaset milionów.

Latem Chelsea musi sprzedać niepotrzebnych piłkarzy, aby zrównoważyć budżet. Wśród nich najprawdopodobniej będzie Christian Pulisic, który znajduje się również na celowniku hiszpańskiego Atletico Madryt.

56-krotny reprezentant Stanów Zjednoczonych występuje w koszulce The Blues od 2019 roku, kiedy to przeprowadził się do Londynu za 64 miliony euro z Borussii Dortmund. Skrzydłowy kosztował dużo pieniędzy i nie do końca spełnił pokładane w nim oczekiwania. Obecnie zmaga się z poważną kontuzją kolana i nie może grać.

Christian Pulisic w 21 spotkaniach trwających rozgrywek zdobył 1 bramkę i zaliczył 2 asysty. Serwis “Transfermarkt” wycenia go na 38 mln euro. Umowa Amerykanina z ekipą Niebieskich wygasa 30 czerwca 2024 roku.

