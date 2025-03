PSG zaoferowało krocie gwieździe Realu. Piłkarz długo się nie zastanawiał

PSG było gotowe aktywować klauzulę wykupu Raula Asencio z Realu Madryt. Jak przekonuje Tomas Roncero z Diario AS, piłkarz podjął momentalną decyzję.

Źródło: Tomas Roncero / Diario AS

Źródło: Tomas Roncero / Diario AS

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Nasser Al-Khelaifi

Raul Asencio momentalnie zdecydował ws. oferty od PSG

PSG zainteresowało się transferem Raula Asencio, który w trakcie tego sezonu stał się niezwykle ważną postacią w drużynie Realu Madryt. Środkowy obrońca w obliczu wielu kontuzji w zespole dostał szansę od Carlo Ancelottiego i wykorzystał ją najlepiej, jak tylko mógł. Obecnie trudno sobie wyobrazić skład Królewskich bez młodego Hiszpana.

Asencio wystąpił w obecnej kampanii rozgrywek w 40 meczach, a jego wartość momentalnie wzrosła do 30 milionów euro. Jeszcze do niedawna w kontrakcie zawodnika widniała klauzula wykupu opiewająca na 50 mln euro, co chcieli wykorzystać wspomniani paryżanie. Jak przekazał Tomas Roncero, w trakcie zimowego okna PSG było gotowe złożyć odpowiednią ofertę oraz dodatkowo zaproponować Hiszpanowi dużo większe zarobki.

Zobacz WIDEO: Do Realu Madryt w Lidze Mistrzów nawet nie podchodź

Jednak Raul Asencio w ogóle nie był zainteresowany odejściem z Realu Madryt i szybko odrzucił lukratywną propozycję. Ponadto według najnowszych doniesień zarząd Los Blancos zabezpieczył przyszłość obrońcy, podpisując z nim kontrakt do 2029 roku. To jasny sygnał dla zawodnika, że klub widzi w nim ważną postać na kolejnych kilka lat.

W nowej umowie defensora ma być zawarta dwukrotnie wyższa klauzula, a więc opiewa ona na około 100 milionów euro. Takie pieniądze na pewno zniechęcą wiele klubów, które mogły planować próbę sprowadzenia 22-latka.