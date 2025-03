Real zabezpieczył jego przyszłość. Nowy kontrakt dla obrońcy

fot. Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Raul Asencio

Real podpisał nową umowę z Asencio

Raul Asencio skorzystał na potężnych problemach kadrowych Realu Madryt. Jeszcze na początku sezonu grał w drużynie rezerw, ale poważne kontuzje Edera Militao oraz Daniego Carvajala, a także przedłużający się proces rekonwalescencji Davida Alaby skłonił Carlo Ancelottiego do postawienia właśnie na niego. Ten ruch okazał się strzałem w dziesiątkę, gdyż Hiszpan zabłysnął formą i umiejętnościami od swoich pierwszych występów. Królewscy mają obecnie z niego wielką pociechę.

Choć celem Realu na lato w dalszym ciągu jest transfer obrońcy z najwyższej półki, nie powinno to negatywnie wpłynąć na notowania Asencio. Ancelotti w pełni mu ufa, o czym świadczy miejsce w pierwszym składzie w dwumeczach Ligi Mistrzów z Manchesterem City oraz Atletico Madryt. Królewscy poszli o krok dalej i zabezpieczyli przyszłość 22-latka. “Marca” informuje, że podpisano z nim nową umowę, która ma obowiązywać do 2029 roku.

Od kolejnego sezonu Asencio będzie mógł liczyć na poważną podwyżkę. Zarobi 6,2 mln euro za rok gry, a później ta kwota może wzrosnąć nawet do 9 milionów euro. Co więcej, wpisano w jego kontrakt nową klauzulę wykupu, która wynosi 100 milionów euro. Powinno to skutecznie odstraszyć ewentualnych zainteresowanych.

Asencio w marcu został powołany do reprezentacji Hiszpanii, ale nie otrzymał szansy debiutu. Dla pierwszej drużyny Realu Madryt wystąpił w sumie 30 razy.