PSG szuka wzmocnień w Premier League. Na radarze skuteczny napastnik

Eli Junior Kroupi przykuł uwagę Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain nie było przesadnie aktywne podczas niedawno zamkniętego zimowego okienka transferowego. W styczniu na Parc des Princes trafił jedynie osiemnastoletni Dro Fernandez, na którego sprzedaży FC Barcelona zarobiła ponad 8 milionów euro. Dla paryżan był to raczej spokojny okres, bez głośnych ruchów kadrowych.

Wszystko wskazuje jednak na to, że sytuacja może się zmienić w trakcie letniego okna transferowego. Wówczas władze francuskiego klubu planują mocniej zainwestować w ulepszenie składu, aby zwiększyć rywalizację oraz jakość zespołu przed kolejnym sezonem.

Niewykluczone, iż PSG wzmocni wtedy linię ataku, tym bardziej że pod znakiem zapytania stoi przyszłość Goncalo Ramosa. Jak poinformował serwis „MediaFoot.net”, następcą portugalskiego napastnika w drużynie Luisa Enrique może zostać Eli Junior Kroupi.

19-letni snajper rozgrywa znakomitą kampanię w wymagającej Premier League, co nie uchodzi uwadze gigantów. Jego sytuacji przygląda się także Arsenal, który zapewne spróbuje powalczyć z Paris Saint-Germain o podpis utalentowanego zawodnika.

Młodzieżowy reprezentant Francji, mogący grać jako środkowy napastnik lub ofensywny pomocnik, na co dzień z powodzeniem występuje w barwach AFC Bournemouth. Wisienki kupiły go w lutym 2025 roku za 13 milionów euro i od razu wypożyczyły na pół roku do jego dotychczasowej ekipy – FC Lorient – gdzie stawiał swoje pierwsze piłkarskie kroki.

Gdy wreszcie wylądował na Dean Court, szybko zaimponował skutecznością – Kroupi w tym sezonie zdobył 8 bramek. Ewentualny transfer do PSG byłby dla niego powrotem do ojczyzny. Obecna wartość rynkowa atakującego wynosi ponad 20 milionów euro.