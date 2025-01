PSG zrezygnowało z gwiazdy. Duże kluby walczą o transfer

Icon Sport / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Marco Asensio blisko odejścia z PSG

Marco Asensio dołączył do PSG latem 2023 roku, odrzucając oferty m.in. Liverpoolu i Chelsea. Jednak w pierwszej połowie sezonu 2024/25 Hiszpan nie znalazł uznania w oczach Luisa Enrique, co sprawiło, że w trzech z ostatnich czterech meczów Ligue 1 nie pojawił się nawet na boisku. W związku z tym zarówno piłkarz, jak i klub są otwarci na transfer w styczniu.

Asensio jest gotów rozważyć każdą ofertę i ponoć już prowadzi rozmowy. Wśród głównych zainteresowanych wymienia się Newcastle i Aston Villę. Są to dwa kluby, które z chęcią przyjęłyby Hiszpana, jednak preferują formę wypożyczenia do końca sezonu. Z kolei PSG jest gotowe zaakceptować oferty rzędu 25-30 milionów euro.

Ściągnięcie do Premier League mogłoby być dla Asensio atrakcyjną perspektywą, ponieważ nigdy wcześniej nie grał w tej lidze. Transfer do Newcastle, które obecnie radzi sobie znakomicie i aspiruje do miejsc premiowanych grą w Lidze Mistrzów, mógłby okazać się korzystny dla obu stron. Niemniej jednak Asensio szuka większej ilości czasu na boisku, co w ekipie Srok nie byłoby tak oczywiste.

Oprócz klubów z Premier League sytuację Asensio obserwują również inne zespoły, takie jak Real Sociedad, Real Betis i Arsenal. Pozostaje jednak pytanie, czy którykolwiek z nich zdecyduje się na oficjalną ofertę przed zamknięciem styczniowego okna transferowego.