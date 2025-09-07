Presnel Kimpembe nie będzie dłużej zawodnikiem Paris Saint-Germain. Francuski defensor definitywnie rozstał się z mistrzem Ligue 1. Mistrz świata z 2018 roku został właśnie zawodnikiem Qatar SC.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Presnel Kimpembe

Oficjalnie: Presnel Kimpembe wzmocnił Qatar SC

Paris Saint-Germain ma na koncie już zdobyty jeden tytuł w sezonie. Podopieczni Luisa Enrique pokonali po rzutach karnych Tottenham Hotspur w meczu o Superpuchar Europy. Paryżanie również w Ligue 1 nie zaznają smaku porażki. Wszystkie ich starcia zakończyły się zwycięstwami. A w ostatnich spotkaniu udało im się pokonać Toulouse rezultatem 6:3.

W niedzielne południe Paris Saint-Germain opublikowało ważny komunikat. Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej pożegnano Presnela Kimpembe. Francuski defensor definitywnie rozstał się z mistrzem Ligue 1 i obrał ciekawy kierunek. Został bowiem zawodnikiem Qatar SC.

Warto zaznaczyć, że dla Presnela Kimpembe jest to ważna chwila. Mistrz świata z 2018 roku od początku kariery był związany z Paris Saint-Germain. Teraz po raz pierwszy w karierze opuści swój macierzysty klub. 30-latek związał się z katarskim zespołem rocznym kontraktem. W umowie jest zawarta także opcja przedłużenia współpracy o kolejny rok.

Presnel Kimpembe rozegrał 241 spotkań w seniorskich barwach Paris Saint-Germain. Francuski defensor zdołał trzykrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył dwie asysty. Ostatnie lata jednak nie były udane w wykonaniu 30-latka. Głównie ze względu na olbrzymie problemy zdrowotne.