Według informacji przekazywanych przez włoskie media, w środę dojdzie do spotkania władz Interu Mediolan oraz Paris Saint-Germain, na którym Francuzi zwiększą swoją ofertę za Milana Skriniara. Ekipa z Parc des Princes chce przyspieszyć negocjacje w obawie przed zainteresowaniem Chelsea.

PSG jeszcze raz spróbuje pozyskać Milana Skriniara

Francuzi chcą zwiększyć swoją ofertę, aby przekonać Inter do sprzedaży Słowaka

Do gry o obrońcę nerazzurrich weszła także Chelsea

Sagi z udziałem Milana Skriniara ciąg dalszy

W negocjacjach pomiędzy PSG i Inter obie ekipy dotarły do martwego punktu. Francuzi nie zamierzali oferować więcej niż 60 milionów euro. Taka kwota nie zadowalała natomiast nerazzurrich, w związku z czym od kilku tygodni brak było postępu w rozmowach.

Cena wywoławcza wynosi minimum 70-80 mln euro, a przerwa w negocjacjach spowodowała, że do wyścigu weszły inne kluby, w tym Chelsea i Tottenham Hotspur.

Skriniarem szczególnie zainteresowana jest Chelsea, która najpierw straciła szansę na pozyskanie Matthijsa De Ligta, który trafił do Bayernu Monachium, a teraz wszystko wskazuje, że Jules Kounde trafi do Barcelony. The Blues muszą szukać alternatyw do wzmocnienia defensywy.

Według mediów, zainteresowanie Chelsea sprawiło, że PSG chce wrócić do negocjacji. W środę odbędzie się kolejne spotkanie obu klubów. Paryżanie liczą, że w końcu uda im się osiągnąć porozumienie.

Skriniar już osiągnął porozumienie z Interem Mediolan w sprawie nowego kontraktu zgadzając się na dużo niższe wynagrodzenie, niż te proponowane przez zespół z Ligue 1. Mimo to z uwagi na wysokość pensji zawodnik nadal jest gotów przenieść się na Parc des Princes.

Jeśli Skriniar zostanie sprzedany, to oczekuje się, że Inter zwróci się do Fiorentiny po Nikolę Milenkovicia, która będzie kosztować około 18 milionów euro. Gracz jest także łączony z Juventusem.

