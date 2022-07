PressFocus Na zdjęciu: Anthony Martial

Juventus przygląda się napastnikowi Chelsea Timo Wernerowi oraz Anthony’emu Martialowi z Manchesteru United. Obaj znaleźli się na celowniku Starej Damy w przypadku, gdyby Włochom nie udało się ponownie ściągnąć do Turynu Alvaro Moraty.

Juventus szuka napastnika po odejściu Alvaro Moraty

Na celowniku Starej Damy znaleźli się Timo Werner oraz Anthony Martial

Bianconeri mają dużo większe szanse na sprowadzenie zawodnika Chelsea

Timo Werner i Anthony Martial na liście życzeń Juventusu

Juventus określili reprezentanta Hiszpanii jako idealne uzupełnienie nowej linii ataku pod wodzą Massimiliano Allegriego, obok Dusana Vlahovica i Angela Di Marii.

29-letni napastnik miał już dwie przygody z zespołem Starej Damy. Najpierw w latach 2014-16, zanim Real Madryt aktywował klauzulę wykupu, a następnie wrócił do Turynu na dwusezonowe wypożyczenie z Atletico Madryt w 2020 roku. Latem tego roku ze względu na brak porozumienia obu klubów wrócił ponownie do Madrytu.

Anthnoy Martial był już w kręgu zainteresowania Juventusu w styczniu, ale napastnik Manchesteru United ostatecznie trafił na wypożyczenie do Sevilli. Francuz po sześciu miesiącach wrócił do Czerwonych Diabłów i wywarł pozytywny wpływ na nowym szkoleniowcu w okresie przygotowań do nowego sezonu, co oznacza, że United może teraz nie chcieć sprzedać napastnika, który stanowił o sile ofensywnej wraz z Marcusem Rashfordem i Jadonem Sancho w sparingach.

Przyszłość Timo Wernera pozostaje niepewna w Chelsea i dużo mówi się o potencjalnym odejściu napastnika ze Stamford Bridge. Zainteresowanie nim wyraża między innymi jego były klub RB Lipsk. Gracz jest także niezbyt lubiany przez Thomasa Tuchela, a The Blues oferowali go w ramach rozliczenia za Matthijsa De Ligta. Transfer ten jednak nie doszedł ostatecznie do skutku, a Holender trafił do Bayernu Monachium.

Werner jest ponoć mile widziany w Turynie. Chciałby go sprowadzić Massimiliano Allegri, który widzi w nim odpowiednie uzupełnienie składu. Sam zawodnik również nie do końca jest zadowolony ze swojego pobytu w londyńskim klubie. Napastnik chciałby mieć więcej szans do gry przed zbliżającym się mundialem.

