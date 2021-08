Paris Saint-Germain w cieniu doniesień dotyczących Lionela Messiego, pracuje nad kolejnym wzmocnieniem. FootMercato sugeruje, że jeszcze tego lata szeregi klubu ze stolicy Francji ma wzmocnić Eduardo Camavinga.

PSG myślami jest już przy kolejnym wzmocnieniu, sugerują medialne doniesienia

Na celowniku wicemistrzów Ligue 1 znalazł się środkowy pomocnik Stade Rennais

Camavinga miałby kosztować mniej więcej 50 milionów euro

PSG nie zamierza kończyć ze wzmocnieniami

Paris Saint-Germain pod koniec sierpnia zamierza rozpocząć działania w sprawie przekonania młodego piłkarza do zmiany barw klubowych. Wicemistrzowie Ligue 1 tego lata dokonali już kilka lukratywnych transakcji. Co ciekawe, większość piłkarzy zdecydowała się trafić do PSG na zasadzie wolnego transferu.

Tymczasem najnowsze informacje medialne wskazują, że gigant ligi francuskiej ma w planach dokonanie jeszcze jednego ważnego wzmocnienia. Na radarze paryżan znalazł się Camavinga.

18-latek nie ukrywa, że jest otwarty na przeprowadzkę do PSG. Perspektywa gry w jednym zespole z takimi gwiazdami jak: Kylian Mbappe, Lionel Messi i Neymar musi działać na wyobraźnie młodego piłkarzy. Bez wątpienia treningi u boku najlepszych piłkarzy świata wpłynęłyby na rozwój Camavingi.

Aktualny kontrakt młodego zawodnika ze Stade Rennais obowiązuje do końca czerwca. Tym samym Bretończycy mają tego lata jedną z ostatnich okazji na sprzedanie zawodnika. Spekuluje się, że cena wywoławcza za Camavingę wynosi 50 milionów euro.

Środkowy pomocnik mimo zaledwie 18 lat ma już na swoim koncie 68 występów w Ligue 1. Camavinga zanotował w nich dwie bramki i cztery asysty. Ponadto ma już mecze w reprezentacji Francji.

