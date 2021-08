Paris Saint-Germain za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych dało do zrozumienia, że transfer Lionela Messiego jest już o krok od finalizacji. Zawodnik jest już we Francji, w celu sfinalizowania swojej przeprowadzki do wicemistrzów Ligue 1.

Paris Saint-Germain za pośrednictwem mediów społecznościowych opublikowało posty, sugerujące transfer Lionela Messiego

Argentyńczyk jest już we Francji po oficjalnym rozstaniu z FC Barceloną

34-latek będzie kolejnym tego lata wzmocnieniem wicemistrzów Ligue 1

Lionel Messi ma zapewnić PSG triumf w Lidze Mistrzów

Paris Saint-Germain przeprowadzi kolejny tego lata wolny transfer. Wcześniej na podobnych zasadach do klubu dołączyli: Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos i Gianluigi Donnarumma. Messi za sam podpis pod kontraktem z ekipą z Francji ma podobno zainkasować 30 milionów euro.

PSG po tym, jak okazało się jasne, że Argentyńczyk żegna się z FC Barceloną, było faworytem do pozyskania Messiego. 34-latek w niedzielę oficjalnie pożegnał się z Katalończykami. Tymczasem we wtorek 10 lipca pojawił się w Paryżu, aby przejść testy medyczne i podpisać umowę z nowym pracodawcą.

Według informacji mediów Messi ma związać się z ekipą z Paryża kontraktem na dwa lata z opcją przedłużenia o 12 miesięcy. Bardzo możliwy scenariusz zakłada, że w PSG zawodnik będzie grał z numerem “10” na koszulce, który Neymar ma zwolnić Argentyńczykowi.

Po transakcji z udziałem Messiego cel na kampanię 2021/2022 podopieczni Mauricio Pochettino będą mieli jeden, aby wygrać Ligę Mistrzów. Paryżanie w 2020 roku grali w finale tych rozgrywek, ale ulegli w nim Bayernowi Monachium 0:1. Tymczasem w ostatniej edycji Champions League paryżanie zrewanżowali się Bawarczykom, eliminując ich w ćwierćfinale. Aczkolwiek w półfinale okazali się słabsi od Man City.

Czytaj więcej: Szaleństwo we Francji! Messi powitany przez tłum kibiców PSG