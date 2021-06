Manchester United jest jednym z klubów poważnie zainteresowanych talentem z francuskiego Stade Rennes, Eduardo Camavingą. 18-latek był wcześniej łączony z takimi klubami jak Arsenal, Real Madryt czy Paris Saint-Germain.

Manchester United jest o krok od finalizacji transferu Jadona Sancho z Borussii Dortmund.

Czerwone Diabły wydadzą na tego zawodnika 77 milionów funtów. Nadal myślą jednak o dalszych wzmocnieniach.

Na celowniku działaczy z Old Trafford jest utalentowany 18-latek z Rennes, Eduardo Camavinga.

Wszystko wskazuje na to, że w najbliższych dniach Manchesterowi United uda się sfinalizować transfer Jadona Sancho z Borussii Dortmund, za którego działacze zapłacą 77 milionów funtów. Nie oznacza to jednak, że Czerwone Diabły nie będą dalej się wzmacniać. Okazuje się, że ich kolejnym celem transferowym jest Eduardo Camavinga.

Środkowy pomocnik Stade Rennes ma dopiero 18 lat, ale już teraz uważany jest za jeden z największych talentów na boiskach francuskiej Ligue 1. Działacze z Manchesteru muszą liczyć się jednak z tym, że będą mieć w jego sprawie konkurencję, bo gracz przykuwa uwagę też innych wielkich klubów.

Talent z Rennes bez nowego kontraktu

Zawodnik urodzony w Angoli zadebiutował w barwach Rennes mając zaledwie 16 lat. Media już teraz wyceniają go na 55 milionów euro, ale zapewne można pozyskać go za mniejsze pieniądze. Zwłaszcza, że już latem 2022 roku wygasa jego umowa z francuskim klubem. Ostatnie negocjacje kontraktowe zakończyły się niepowodzeniem, co może sugerować, że sam 18-latek chce transferu.

W minionym sezonie Eduardo Camavinga wystąpił łącznie w 39 meczach dla Rennes. Zdobył w nich gola i zanotował trzy asysty.

