PressFocus Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Paris Saint-Germain nie ustaje w próbach przekonania Kyliana Mbappe do pozostania w stolicy Francji. Klub proponuje swojej gwieździe krótki, dwuletni kontrakt, opiewający na 40 milionów euro rocznie. To niemal dwukrotnie więcej niż oferuje mistrzowi świata Real Madryt.

PSG nadal liczy na pozostanie Kyliana Mbappe

Francuz ma na stole ofertę Realu Madryt i według wielu doniesień jest już praktycznie dogadany z Królewskimi

Paryżanie chcą przekonać swoją gwiazdę kontraktem opiewającym na 40 milionów euro rocznie i krótkim, dwuletnim kontraktem

Paris Saint-Germain liczy, że przekona Mbappe ogromną ofertą

Paris Saint-Germain nadal wierzy w pozostanie Kyliana Mbappe na Stade de France. Mimo, że według wielu doniesień 23-latek jest już dogadany z Realem Madryt, Nasser Al-Khelaifi i jego zarząd wystosowali kolejną ofertę dla swojej gwiazdy.

PSG chce przekonać mistrza świata, rozpieszczając go i dostosowując propozycję wyłącznie dla niego. Jeśli Mbappe zaakceptowałby ofertę, zostałby w stolicy Francji do czerwca 2024 roku. To niespotykanie krótki okres. Zwłaszcza, że paryżanie znani są z przetrzymywania swoich zawodników na długo, a nieraz nawet wbrew woli piłkarzy czy ich agentów. Mało tego, 23-latek miałby zarabiać aż 40 milionów euro rocznie. To niemal dwukrotność tego, co proponuje mu Real Madryt (21 milionów euro).

Nie wiadomo, czy dla Mbappe wciąż istnieje opcja pozostania w swojej ojczyźnie, ale tak gigantyczny kontrakt musi zmusić jego agenta choćby do zastanowienia się nad sensem jego odrzucenia. 23-latek rozegrał w tym sezonie 27 spotkań dla PSG. Zanotował w nich aż 19 bramek i 15 asyst.

Czytaj również: Real pewny pozyskania Mbappe. Znamy szczegóły umowy.

Paris Saint-Germain Reims 1.21 7.25 16.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17. stycznia 2022 18:59 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin